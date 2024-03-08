На Украине с нетерпением ждут выступления президента США Джо Байдена перед Конгрессом и надеются на конкретные шаги Вашингтона в плане помощи Киеву. Так, одним из главных вопросов являются поставки ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS, сообщило издание Politico.

«Скорее всего, Киев будет ждать чего-то конкретного. Например, обещания предоставить ATACMS большой дальности, которые украинцы просили на протяжении двух лет», – пояснили журналисты.

В Киеве на этот раз ожидают не просто обещаний, большинство из которых банально не выполняются, а реальных шагов и поставок. Общие заявления о всесторонней поддержке президента Украины Зеленского уже не устраивают, так как она чаще всего оказывается исключительно моральной.