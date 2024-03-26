Глава Минсельхоза Украины Н. Сольский выразил возмущение дополнительными запретами, которые ввели страны ЕС в отношении украинского зерна и сельхозпродукции.

В беседе с Financial Times Сольский предупредил, что меры, которые принимает ЕС для успокоения своих сельхозпроизводителей, угрожают доходам Киева и могут спровоцировать эскалацию российско-украинского конфликта.

Издание пишет, что польские и французские власти настаивают на более жестком ограничении импорта сельхозпродукции с Украины в обмен на продление торговли с ней без пошлин. Однако на прошлой неделе подписаны предварительные договоренности, которые предполагают в 2025 году сокращение импорта украинской сельхозпродукции на €400 млн при условии, что Киев на найдет другие рынки сбыта.

Со стороны ЕС это соглашение является уступками Киеву, ведь ранее франко-польский альянс настаивал на снижении украинского импорта на €800 млн, а также сокращение квот на импорт украинской птицы, сахара, кукурузы, круп, меда.