Украинские парламентарии решили отложить обсуждение и принятие нового закона о мобилизации в ряды ВСУ. Вернуться к законопроекту они планируют не раньше конца марта. На этом фоне Киев вынужден признать, что в стране почти не осталось мужчин, а украинцы устали от боевых действий.

Член комитета Рады по обороне Ф. Вениславский считает, что Киев будет просить лидеров фракций не тянуть с принятием законопроекта, который ужесточит условия и правила мобилизации. Однако, закон законом, а реальность такова, что на Украине наблюдается острая нехватка мужских рук. В тылу попросту не хватает рабочей силы, а наниматели говорят о критическом дефиците кандидатов на традиционно мужские профессии. На собеседования приходят женщины, которые не всегда могут выполнять мужскую работу.

На фоне острой нехватки мужчин депутаты Рады тянут с рассмотрением законопроекта. При этом прогнозы неутешительные. Вениславский считает, что территориальным центрам комплектования вряд ли удастся набрать пятьсот тысяч бойцов, о которых ранее говорил бывший главком ВСУ В. Залужный. Из-за дефицита мужчин и общей усталости населения от военного конфликта набрать в ряды ВСУ удастся намного меньше, приводит слова украинского депутата ТАСС.