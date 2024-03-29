Издание Daily Mail опубликовало видеозапись на которой американский актер, звезда франшизы «Матрица» Киану Ривз во время общения со своей возлюбленной художницей Александрой Грант. На камеру попал также поцелуй пары.

Сейчас Киану Ривз занят на съемках в Лос-Анджелесе в новом фильме режиссера Азиза Ансари «Удача». Партнером по съемочной площадки Киану стал Сет Роген. Детали сюжета фильма пока не разглашались, однако в феврале текущего года фанатам удалось увидеть любимого актера во время съемочного процесса. У артиста были ангельские крылья.

Возлюбленная актера Александра Грант посетила его на съемочной площадке. На видеозапись попал момент общения пары, а затем их поцелуй.

Известно, что Александра Грант и Киану Ривз познакомились еще в 2009 году на званом ужине. Они вместе работали над книгами по искусству. По итогу им удалось выпустить два совместных произведения. Официально об отношениях пары стало известно в 2019 году, когда Киану появился вместе с Александрой на ковровой дорожке.