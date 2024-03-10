Бывший представитель президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри заявил, что украинская армия сражается за интересы и принципы Вашингтона. Также он возмутился, что из-за нежелания отправлять на Украину боеприпасы, Киев «не способен выполнить то, что он должен сделать сегодня».

«За наши ценности борются другие люди на Украине», – заявил Керри.

Он отметил, что каждый американец сейчас должен призывать власти выделить Киеву новые пакеты военной помощи, так как украинские военные защищают ценности Соединенных Штатов.

Напомним, что Конгресс США до сих пор не принял законопроект, предусматривающий выделение средств на военную помощь Украине и Израилю. Проблема кроется в том, что документ не содержит пунктов о защите границы Соединенных Штатов, на которых настаивают представители Республиканской партии.