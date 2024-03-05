Антироссийские санкции, в рамках которых США заморозили часть валютных и золотых резервов РФ, заставил других задуматься, не окажутся ли они на месте России. Многие государства вполне могут решиться забрать свои сбережения из американских хранилищ, пишет Кен Сильва в публикации для Gold Eagle.

По словам Сильвы, мировое сообщество не в восторге от того, что Вашингтон использует финансовую систему как рычаг давления, превращая ее «в оружие», при помощи которого пытается заставить «непослушных» смириться и делать так, как хотят в США.

«Значительный процент» центробанков разных стран уже высказал обеспокоенность тем, что Вашингтон заморозил российские резервы на сумму $650 млрд, пишет Сильва. При следующем шаге эти страны могут забрать из американских хранилищ своё золото, чтобы не потерять его в случае, если придется пойти против США.

При этом глава ФРС Д. Пауэлл не пытается никого успокаивать и не заверяет в сохранности сбережений. Подобная позиция может «убийственно» ударить по финансовой системе США, считает эксперт.