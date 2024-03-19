Глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в беседе с корреспондентом портала LIFE.RU прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о необходимости создания так называемой «санитарной зоны» на границе между Россией и Украиной.

По его словам, необходимо создать «санитарную зону» такой глубины, чтобы не допустить обстрелов населенных пунктов Российской Федерации системами вооружения, находящимися в распоряжении украинской армии. При этом в самой «санитарной зоне» не будет украинских военных или военнослужащих других стран.

«Там всё будет контролировать Армия Российской Федерации», – заявил депутат Госдумы.

Картаполов подчеркнул, что речь не идет о создании некой «зоны отчуждения», где не будет мирного населения. Вооруженные силы Российской Федерации зачистят данную территорию от «бандитов и террористов, коими на сегодняшний день являются военнослужащие ВСУ».