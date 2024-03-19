Глава Движения поддержки флота В. Мальцев предложил оснастить российские корабли дополнительными пулеметами и пушками, которые смогут уничтожать вражеские безэкипажные дроны-катера.

В беседе с ТАСС капитан Мальцев заявил, что для борьбы с БЭК противника требуются комплексные мероприятия. Обнаруживать морские дроны ВСУ могут акустические средства.

Мальцев сказал, что когда корабль атакует не один морской дрон, то штатного оружия корветам не хватает. Оно просто не способно остановить «рой» БЭК, который пытается почти одновременно атаковать судно. Чтобы не возникало проблем, сказал специалист, нужно установить на все боевые корабли пулеметы крупного калибра и скорострельные пушки малого калибра. Такая практика доказала эффективность в годы ВОВ, когда корабли оснащались зенитками, сказал эксперт.

Арсенал современных кораблей может включать различные средства для поражения морских дронов – дополнительные гранатометы, бомбометы, зенитные пушки. Все они эффективно уничтожают морские цели, резюмировал Мальцев.