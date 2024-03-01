Уличные камеры видеонаблюдения смогли записать звук взрыва, появившегося после попытки ВСУ атаковать военно-промышленный комплекс, расположенный в Дзержинске Нижегородской области. Соответствующая видеозапись была опубликована в Телеграм-канале Mash.

На опубликованном видео не видно попытки атаки, ни вспышек. Однако отчетливо слышен сильный взрыв. По всей вероятности дрон ВСУ был взорван в воздухе во время его подавления российской системой РЭБ.

В свою очередь, в Министерстве обороны РФ подтвердили факт атаки со стороны ВСУ, однако уточнили, что все вражеские беспилотные летательные аппараты были подавлены. В пресс-службе ведомства сообщили, что противник использовал для попытки атаки дроны самолетного типа.

Военно-промышленный комплекс в Дзержинске является единственным в России предприятием, где производится гексоген и октаген.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 марта был сбит беспилотный летательный аппарат в Белгородской области.