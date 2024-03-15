Колонна техники ВСУ попала под мощный удар ВС РФ, после которого в небо поднялся огромный гриб как после ядерной атаки. Все дело в том, что российские военные подорвали грузовой автомобиль с боеприпасами ВСУ. Вторичная детонация и привела к такому эффекту.

На записи, опубликованной телеграм-каналом «Запорожский фронт», видны два колесных бронеавтомобиля противника. Неподалеку от них горит еще один такой же. Потом происходит детонация и столб пламени и дыма поднимается в небо, создавая тот самый гриб.

Также видно, как какой-то фрагмент подорванной техники улетает в неизвестном направлении. Оператор разведывательного дрона действует предельно аккуратно и ведет съемку с дальней дистанции, чтобы беспилотник не попал под взметнувшееся в небо пламя.

В последнее время подобные эпические подрывы происходят все чаще, российские военные оперативно находят вражеские колонны и атакуют их артиллерией и авиацией.