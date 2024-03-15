Бера Иванишвили стал известен благодаря своей нетипичной внешности. В социальных сетях регулярно всплывают фотографии голубоглазого белокурого грузинского парня. Дело в том, что у Беры врожденная генетическая особенность – он является альбиносом. Многие интернет пользователи прозвали Беру Иванишвили самым красивым альбиносом на нашей планете.

Диагноз «альбинизм» Бера получил еще в юном возрасте. Но несмотря на свою необычную внешность, мальчик не стал комплексовать, а воспользовался своей врожденной особенностью, чтобы сделать карьеру музыканта и модели. Кроме того, Бера нашел свою любовь и создал прекрасную семью.

Бера Иванишвили женился на грузинке – модели Нануке Гудавадзе в 2018 году. Через год супруга подарила Бере сына, которому дали имя Берука. Пара не стала скрывать ребенка от пытливых глаз поклонников, и с первых дней жизни малыша выкладывали его снимки в соцсетях.

Но Берука не унаследовал генетическую особенность своего знаменитого папы, однако поклонники пары восхищаются бездной голубых глаз ребенка. В 2023 году у Беруки появился братик по имени Даду. 20 марта малыш отпразднует первый год своей жизни.