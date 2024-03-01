Чехией был продлен запрет на выдачу виз для российских и белорусских граждан. Это уже не новость, так как страна отменила выдачу виз для граждан РФ уже давно. Однако в новом указе изменился срок действия ограничений. Теперь в данной графе значится статус «бессрочно». Об этом сообщает издание RG.ru.

Отмечается, что данный указ не касается граждан России, находящихся в Чехии по ранее выданной визе и тех, у кого есть ВНЖ.

Несмотря на начало весны в Карловых Варах сейчас сложно встретить выходцев из России. Автору материала удалось познакомиться с Юрием, работающем в небольшом киоске в центре города. Мужчина оказался родом из Подмосковья. Юрий рассказал, что уже два года как не встречал в Карловых Варах туристов из России.

«В основном сюда приезжают русские немцы – граница с Германией совсем рядом. Встречал людей из Казахстана, много беженцев с Украины», – рассказал мужчина.

На вопрос автора статьи о жизни в Чехии, Юрий ответил, что с каждым днем все дорожает сильнее и сильнее, поэтому очень сложно.