После трагических событий 22 марта в «Крокус Сити Холле» был сформирован Центр помощи пострадавшим. Сотрудники организации рассказали журналистам, какую поддержку они оказывают пострадавшим в результате теракта людям.

Центр помощи пострадавшим открылся утром 23 марта в бизнес-центре «Кубик» в Подмосковье. Он был организован фондом «Защитники Отечества». Как сообщают сотрудники центра, все пострадавшие и их родственники могут получить психологическую, юридическую поддержку. Также в центре предоставляются консультации по ритуальным услугам и осуществляется поддержка по оформлении полагающихся пострадавшим и семьям погибших выплат.

Как рассказал волонтер, в центр обращаются не только пострадавшие и свидетели теракта. Многие люди приходят, чтобы предложить свою помощь. Иногда люди приходят, даже не понимая, почему они сюда пришли. Поэтому к каждому посетителю подходит психолог и уточняет, нужна ли человеку психологическая консультация.