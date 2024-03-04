Глава Чечни Р. Кадыров показал кадры успешной работы тандема российских и чеченских бойцов, которые на Харьковском фронте эффективно уничтожают врага.

Кадыров выложил в авторском тг-канале кадры оперативной съемки. В ролике показана ликвидация ангара, в котором размещались «птичники» ВСУ. На видео можно увидеть, как дрон-разведчик выявляет вражеский объект, наблюдает, как операторы дронов выходят и заходят в ангар.

Когда все боевики оказываются внутри ангара, в раскрытые ворота залетает русский дрон-камикадзе. Раздается взрыв. Кадыров пишет, что в результате удара уничтожены как сами дроноводы ВСУ, так и размещенное внутри ангара оборудование.

Кадыров поблагодарил за уничтожение врага чеченских бойцов батальона «Запад-Ахмат» и бригады беспилотников «ГРОМ-Каскад». Он напомнил о ценности работы, которую ежедневно ведут бойцы для победы над нацисткой и натовской нечистью.