Группа украинских военнослужащих была ликвидирована при попытке прорыва линии обороны российских сил на Харьковском направлении. Соответствующие кадры уничтожения противника бойцами батальона «Запад-Ахмат» были опубликованы главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в своем Телеграм-канале.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как группа военнослужащих ВС Украины попыталась укрыться в здании Полиции во время попытки подойти к российским оборонительным сооружениям. Группа была выявлена оператором разведывательного дрона. В результате группа украинских военнослужащих была ликвидирована ударами FPV-дронов.

«Бойцы батальона “Запад-АХМАТ” МО РФ под руководством дорогого БРАТА Исмаила Агуева ликвидировали очередную вражескую группу в Харьковском направлении», – написал Кадыров.

По словам главы Чеченской Республики, подобные инциденты на линии боевого соприкосновения происходят ежедневно, однако командование ВСУ несмотря на огромные потери личного состава продолжает отправлять своих военнослужащих на верную смерть.