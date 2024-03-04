Победивший на соревнованиях по бодибилдингу в ЦК «Урал» 28-летний спортсмен Дмитрий Кимак внезапно ушел из жизни 3 марта. Подробности трагического инцидента в своем материале сообщает портал E1.RU.

Внезапно умерший Дмитрий Кимак активно вел собственную страничку в социальной сети «ВКонтакте» и работал фитнес-тренером. Он вдохновлял своих клиентов собственным примером, поскольку в течение 8 лет смог полностью преобразить свое тело и стать победителем профессиональных турниров.

«Пока непонятно, что произошло, только вчера утром я с ним списывался и всё было хорошо. Они с девушкой собирались поехать в «Баден-Баден», он внезапно упал дома и отключился», – цитирует слова друга спортсмена автор материала.

Знакомые и друзья умершего спортсмена отмечают, что никогда не слышали жалоб от Дмитрия на состояние здоровья. Он активно готовился к следующим соревнованиям – Кубку Урала и Сибири по бодибилдингу.