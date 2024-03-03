Первый американский танк «Абрамс» был уничтожен на Авдеевском направлении дроном-камикадзе «Пиранья-10». Его производство обошлось всего в 500 евро, пишет издание «Известия».

Беспилотник разработан Симбирским конструкторским бюро (СКБ) в Ульяновске. Его представители рассказали, что выпускают две разновидности дронов камикадзе – «Пиранья-10» и «Пиранья-7». Первый отличается наличием мощного двигателя и увеличенными габаритами, он несет на борту 4,5 килограмма взрывчатого вещества.

Еще одной особенностью является работа на особых частотах. Если применяются обычные видеопередатчики, беспилотник подвержен воздействию РЭБ и теряет связь с оператором. «Пиранья-10» существенно отличается от других БПЛА. Это доказало тестирование в технополисе «ЭРА» российского Минобороны. Именно этот беспилотник стал единственным, который с легкостью пережил воздействие РЭБ.

По «Абрамсу» было запущено два дрона, после чего бойцы ВС РФ ударили по нему из РПГ-7, чтобы добить окончательно. Экипаж танка скорее всего не выжил, что подтверждается густым дымом из люков на снимках подбитой боевой машины.