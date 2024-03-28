На 157-м километре трассы М-3 была обнаружена, предположительно, важная улика в деле о теракте в Крокус Сити Холле. Речь идет об автомате Калашникова, который сотрудники ДПС нашли у самого ограждения дороги.

В правоохранительных органах рассказали «Известиям», что автомат могли выбросить напавшие на «Крокус» боевики. На оружии нет плечевого ремня, однако магазин полон патронов.

Не исключено, что террористы, отправившиеся сразу после нападения на границу с Украиной, таким образом пытались избавиться от оружия.

Напомним, 27 марта правоохранители задержали Николая Конашенко, который в социальных сетях писал оскорбительные посты о террористическом акте в «Крокусе». Он пытался покинуть Россию, но не успел. Также была задержана 15-летняя школьница, оправдывающая теракт.