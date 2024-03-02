Военный эксперт Юрий Подоляка прокомментировал гибель самолета ДРЛО А-50 над Азовским морем и отметил, что борт был скорее всего сбит российской же ракетой. Однако она была запущена не просто так – противовоздушную оборону «поймали» в так называемую «израильскую ловушку», передает “Царьград”.

В 2018 году ВВС Израиля таким образом «поймали» еще один российский самолет в небе над Сирией. Тогда они выстрелили по нему, используя ракету-приманку. На нее среагировала сирийская ПВО и нанесла удар по дружественному самолету боезарядом ЗРК С-200.

То же самое произошло и над Азовским морем. ВСУ имитировали атаку с земли, используя все те же ракеты С-200. А-50 выпустил тепловые ловушки, после чего открыл огонь по противнику. Но практически сразу потерпел крушение, причиной которого могло быть столкновение с вражеским объектом или попадание своей же ракеты.

Подоляка уверен, что подобные умелые действия ВСУ – результат работы с западными инструкторами. Кроме того, НАТО постоянно ведет разведку над морем, используя БПЛА, самолеты и спутники. Все это нужно уничтожать, так как в противном случае можно столкнуться еще с не одной трагедией.