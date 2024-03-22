Параллельно с новостями о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта сообщалось об эвакуации посетителей и персонала торгового центра «Галерея» в Петербурге.

В питерский торговый центр «Галерея» на Лиговском проспекте прибыли правоохранители и начали экстренную эвакуацию посетителей и работников, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТЦ. Там сообщили, что правоохранители попросили всех «закрыться». Из здания вышло порядка нескольких сотен человек.

По данным тг-канала SHOT, экстренная эвакуация из питерского ТЦ «Галерея» потребовалась из-за обнаруженного черного ящика неизвестного происхождения. Территория оцеплена.

В результате теракта к Крокусе, по уточненным к полуночи данным подмосковного Минздрава, пострадали 145 человек, в том числе восемь детей. 41 пострадавший доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Девять человек – в крайне тяжелом. На ближайшие выходные в Москве отменены все массовые мероприятия.