Издание РБК, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что террористы, расстрелявшие в «Крокус Сити Холле», по всей вероятности имели боевую подготовку, поэтому они профессионально осуществили отход из здания.

«Они заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода», – сообщил источник, знакомый с материалами следствия.

Несмотря на то, что часть изображений из камер видеонаблюдения в «Крокус Сити Холле» была утрачена, имеющиеся кадры позволяют сделать вывод, что нападающие имеют опыт, видно, что они прошли стрелковую подготовку.

Ранее сообщалось о подтверждении СК РФ задержания подозреваемых в совершенном теракте.

Напомним, 22 марта около 20:00 по мск в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» произошла стрельба с последующим пожаром. Группа мужчин, вооруженных огнестрельным оружием, ворвалась в фойе концертного зала и устроила стрельбу по находившимся там людям. Также террористы расстреляли зрителей, ожидающих в зале начала концерта.

Затем боевики осуществили поджог здания. Кроме того, в «Крокусе» прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, 146 человек, среди которых есть дети, пострадали от полученных ранений или в результате отравления угарным газом. Более 60-ти человек погибло, но эти данные являются неокончательными.