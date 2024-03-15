Командиры и боевики нацистского батальона «Цунами» ликвидированы в Одессе ударом ракеты «Искандер-М». Об этом рассказал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По информации эксперта Бориса Рожина, в результате атаки уничтожены боевик ВСУ Сергей Тетюхин, который ранее занимал пост заместителя мэра Одессы, замначальника городской полиции Дмитрий Абраменко, командир батальона «Цунами» Александр Гостищев, также бывший заммэра.

Всего ликвидировано более 20 нацистов, еще примерно 70 получили ранения, добавил Рожин.

Киев сразу после атаки заявил о попадании ракеты по гражданскому объекту, однако украинские власти делают так постоянно, чтобы привлечь внимание Запада и обвинить РФ. Между тем, российские ВС наносят удары исключительно по военной инфраструктуре, а также по промышленным предприятиям, работающим для нужд ВСУ.