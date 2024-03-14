Венгерские исследователи выяснили, что супруги-долгожители начинают со временем иначе общаться друг с другом. Они используют минимум слов, выражая мысли и эмоции мимикой и жестами. Точно также человек разговаривает с домашними питомцами и младенцами.

Выявленный метод общения ученые назвали «детским лепетом». Они собрали десятки семей по всей стране. Длительность брака участников эксперимента отличалась, но обязательным условием было наличие собаки/кошки и маленького члена семьи, который не умеет разговаривать.

В ходе тестов исследователи обнаружили явную закономерность. Чем дольше супруги вместе, тем меньше они используют при общении слов, а строят диалог на рефлексах. Таким же образом они общались не только между собой, но и с домашним питомцев или маленьким внуком. При этом они понимали друг друга.

Так, удивление супруги-долгожители выражали широко раскрытыми глазами, а недовольство – насупленными бровями. Они чутко воспринимали любое изменение мимики партнера, обмениваясь короткими фразами, которые зачастую понятны только им.