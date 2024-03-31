Московский инженер Олег Уколов спасся из уже горящего Крокус Сити Холла и вывел на улицу целую группу людей, передает РИА Новости.

Он рассказал, что как и многие другие, принял первые выстрелы за спецэффекты перед концертом «Пикника». Однако потом в помещении появился первый террорист, стреляющий веером, а за ним подошли и другие.

«Выстрелы в какой-то момент прекратились, я так понял, он там перезаряжался. Я сказал другу, что надо уползать. Там много народа так выбиралось, никто не вставал. И в этот момент уже горело в районе кресел в зоне партера, было уже яркое пламя», – рассказал инженер-строитель.

Друг Уколова в суматохе от него отстал, а сам Олег с группой людей отправился вниз по эвакуационной лестнице. Из технического помещения слышались звуки продолжающейся стрельбы, но инженер намеревался выбраться из здания.

Он заметил технологический проем и, являясь строителем, был уверен, что там имеется межстенное пространство. Он начал искать слабое место, простукивая стены.

«Перегородку наощупь легко определить, на простукивание. Там был металлокаркас, два слоя обшивки, снаружи и изнутри, и пенопласт», – рассказал Уколов.

Он взял стул и начал наносить удары по стене. Другие мужчины пришли на помощь, поэтому удалось пробить проем и выбраться, помогая друг другу.

Также Уколов рассказал, что сам себе выделил не более 2-3 минут на спасение. Если бы за это время выбраться не удалось, то надышавшись дымом, он мог погибнуть. Никакой паники при этом не было, так как нужно было действовать быстро и двигаться вперед.