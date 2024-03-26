В польском обществе была отмечена новая тенденция – рост количества населения, одобряющего отправку на территорию Украины военного контингента. Об этом в своем материале со ссылкой на результаты соцопроса пишет польское издание Interia.

В ходе последнего соцопроса жителей Польше им задали вопрос, какую помощь необходимо оказывать Украине. 9,4% респондентов ответили, что правительство должно отправить польскую армию на территорию Украины. При этом 27,1% респондентов отметили, что правительство должно официально разрешить своим гражданам принимать участие в боевых действиях на территории Украины.

Авторы материала отмечают, что данные опроса свидетельствуют о росте числа сторонников отправки военного контингента на Украину среди населения Польши. Примечательно, что в ходе аналогичного опроса в 2023 году всего 3,4% опрошенных респондентов выступали за отправку польских военных на Украину. Обозреватель издания связывает такие настроения в польском обществе с заявлениям французского президента Эммануэля Макрона о необходимости направить войска НАТО на Украину.