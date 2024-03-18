Совсем недавно Инстасамка (Дарья Зотеева) критиковала старую квартиру, которые они с мужем снимали на Мосфильмовской. Там ей не нравились виды – окна смотрели на детскую площадку. Теперь она рассказала про новое арендованное жилье, в котором, по словам артистки, они живут полгода.

Хозяева недвижимости не побоялись оставить квартиросъемщикам винтажную мебель, которой, по словам рэпера Moneyken, «сто лет». Одна тумба оценивается в ₽1,8 млн, другая – в почти миллион. Инстасамка призналась, что хозяева запретили передвигать старинную мебель. Но музыканты проигнорировали запрет. Когда они пытались подвинуть один из шкафов, он буквально «разъехался» на глазах. Пришлось искать реставраторов, способных починить винтажную мебель, пожаловалась певица.

Инстасамка сообщила, что для нового жилья она постоянно что-то заказывает в Сети. Из-за большого количества курьеров, которые приносят заказы, Инстасамке с ее супругом пришлось «скидываться» на консьержку.