Известная рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) опубликовала в известной социальной сети фотографии со своей недавней фотосессии. Знаменитость позировала перед камерой в ультра-коротких шортах в вызывающих позах.

23-летняя артистка для фотосессии надела черную блузку классического кроя и мини-шорты. В качестве обуви – туфли на высоких каблуках. Также Инстасамка надела люксовые очки от известного бренда Versace. Волосы знаменитости были гладко зачесаны и собраны в пучок. Макияж выполнен в нюдовых тонах с акцентом на губы.

Подписчиков певицы порадовали опубликованные снимки. Они восхитились внешностью Дарьи, отметив, что она выглядит просто великолепно.

«Просто красотка», «Лучшая», «Фотографии супер», «Кошечка», «Обожаю Дашу», — написали поклонники знаменитости.

В январе фотографом Moneyken было опубликована видеозапись, на которой Инстасамка стояла за прозрачной дверью и медленно раздевалась.