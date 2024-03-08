46-летний уроженец Таджикистана пытался провезти через контрольно-пропускной пункт «Орск» почти 300 комплектов военного обмундирования.

Пограничники остановили автомобиль иностранца на границе с Казахстаном и провели досмотр. Выяснилось, что он хотел вывезти из России 297 защитных плащей.

Кроме того, в машине уроженца Таджикистана обнаружилось множество компонентов защитного обмундирования, которые относятся к продукции двойного назначения и не могут быть вывезены из страны. Под запретом оказались все вывозимые товары.

Мужчина задержан погранслужбой и ждет решения суда по аресту. Он намеревался неплохо заработать на военном обмундировании, которого хватило бы на две роты солдат, но теперь ему придется отправиться за решетку.