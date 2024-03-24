Военно-промышленный комплекс НАТО не способен производить оружие в том же темпе, в котором Россия его уничтожает, пишет издание InfoBRICS. Автор публикации Лукас Лейрос отмечает, что на Западе совершенно «не ожидали такой прыти» от ВС РФ.

По словам эксперта, Украина не способна сама обеспечивать себя оружием и боеприпасами. Запад же не сможет предоставлять его вечно. Если Россия продолжит в том же духе быстро перемалывать бронетехнику и вооружение, то совсем скоро НАТО придется отказаться от поддержки Киева.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об уничтожении 11 тысяч единиц техники ВСУ с начала года. Он отметил, что это втрое больше, чем за такой же период 2023-го. Также министр заявил о стремительном продвижении российских войск, которые не дают противнику времени на выстраивание новых линий обороны.