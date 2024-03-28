Удары по центрам принятия решений привели к гибели высокоранговых офицеров ВСУ, рассказал обозреватель издания InfoBRICS Лукас Лейрос. Он отметил, что для атаки применялись гиперзвуковые ракеты, которые не способна перехватить украинская ПВО.

Лейрос уверен, что ВС РФ не остановятся на достигнутом. Они продолжат такие атаки, удары будут наноситься как по командным пунктам ВСУ, так и по правительственным объектам. Это приведет к переходу противостояния на принципиально новый этап, который станет для Киева серьезной проблемой.

Минобороны РФ ранее сообщило о нанесении ударов по центрам принятия решений на Украине, а также по объектам оборонно-промышленного комплекса. Все атаки достигли целей.

Напомним, ВС РФ использовали ракеты «Циркон», которые преодолели расстояние от Крыма до Киева всего за 2 минуты.