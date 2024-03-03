Россия в зоне проведения специальной военной операции уничтожила лучшие образцы оружия НАТО вместе с их безупречной ранее репутацией. Об этом в издании InfoBRICS написал военный эксперт Драго Босник.

Он отметил, что во время контрнаступления ВСУ, на которое возлагались огромные надежды, ВС РФ разгромили сотни единиц «неуязвимой» американской и европейской техники. В последние недели, когда ВСУ бегут все дальше от Авдеевки, Россия продолжает развенчивать мифы о «превосходстве» вооружения НАТО.

Напомним, только за несколько последних дней ВС РФ уничтожили новейшую шведскую САУ Archer, американский танк «Абрамс», инженерную машину M1150 Assault Breacher, выполненную на платформе того же «Абрамса». Также появлялась информация о ликвидации наиболее опасной РСЗО M270 MLRS.