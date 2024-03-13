Украинские солдаты переживают панический ужас от осознания, что армией командует А. Сырский.

Аналитик InfoBRICS Д. Боснич пишет, что украинские солдаты боятся Сырского, который без лишних раздумий готов отправить бойцов в очередную «мясорубку». По мнению Боснича, украинцы осознают масштаб катастрофы, участниками которой стали благодаря НАТО.

Особенно остро страх и панику переживают украинцы, находящиеся на передовой. Уверенности и боевого духа им не добавляет репутация главкома, которого они за глаза называют «мясником» и «генералом 200».

Украинские солдаты еще не забыли, как Сырский, занимавший более низкий пост, отправлял подразделения в дебальцевскую и артемовскую «мясорубки». При этом гибель солдат ВСУ оказалась напрасной, потому что ни в Дебальцево, ни в Артемовске украинская армия не добилась успехов.