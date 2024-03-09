Россия очень быстро сориентировалась в современных тенденциях ведения боевых действий и вывела использование беспилотников на недосягаемо высокий уровень, сообщило издание InfoBRICS.

Автор публикации, военный эксперт Драго Босник пояснил, что ВС РФ задействуют смертоносную комбинацию разведывательных дронов и артиллерии, благодаря чему даже самые древние гаубицы превращаются в высокоточное оружие. Они бьют не по площадям, а точно по разведанным беспилотниками целям, уничтожая противника одним ударом.

Кроме того, дроны отслеживают перемещение противника в любое время суток, находят скрытые его позиции, корректируют огонь и подтверждают успешное поражение целей.

У Киева нет средств, способных защитить ВСУ от безупречной работы связки артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Помимо этого, Россия применяет разнообразные БПЛА со сбросом взрывных устройств, а также дроны-камикадзе. И не стоит забывать о наличии у нее гиперзвуковых ракет, которые мгновенно достигают целей на большом расстоянии, добавил Босник.