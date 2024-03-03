Американский бизнесмен Дэвид Сакс опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокированный в РФ) пост, в котором написал, что НАТО следовало бы распустить еще после развала Советского Союза. Илон Маск согласился с высказыванием бизнесмена, подчеркнув, что после распада СССР у НАТО появилась новая «миссия» – расширение, чего делать не следовало бы.

Маск отметил, что в результате смены политики в Североатлантическом альянсе вокруг него была создана враждебность, необходимая, чтобы оправдать ее существование.

«Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», — прокомментировал пост Сакса Илон Маск.

Ранее Илон Маск согласился с мнением, что Западу следует признать российскими Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику и Республику Крым. О том, что «Крым, Донецк и Луганск стоит оставить России» и завершить конфликт на Украине написал основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс в соцсети Х. Илон Маск поддержал его мысль, оставив краткий комментарий: «К сожалению, это правда».