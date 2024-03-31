У Киева есть еще возможность сохранить Одессу, а вместе с ней – выход к Черному морю. Однако для этого нужно как можно скорее переходить к дипломатическому урегулированию конфликта, заявил бизнесмен и изобретатель Илон Маск.

Он раскритиковал «контрнаступ» ВСУ, который принет огромные потери украинской армии. Она пыталась атаковать хорошо подготовленные войска, вытроившие мощную эшелонированную оборону.

«Украина трагически растратила жизни солдат, атакуя более крупную армию с глубоко эшелонированной обороной, минными полями и более мощной артиллерией, при этом имея недостаток в бронетехнике и не имея превосходства в воздухе! Любой дурак мог это предсказать», – заявил Маск.

Он также напомнил, что говорил о необходимости для Украины перейти к оборонительным действиям еще в начале 2023 года. Но Киев действует по своему усмотрению, что приводит к одному провалу за другим.

Сейчас единственная интрига заключается в том, удастся ли Украине хотя бы частично сохранить выход к Черному морю. Но если она не пойдет на переговоры, то потеряет и Одессу.