Турецкое издание Hurriyet, ссылаясь на собственные источники, сообщило о тщательном изучении Анкарой информации о террористах, устроившим бойню в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Известно о пребывании участников теракта на территории Турции незадолго до трагического события.

Как сообщило издание, всю полученную информацию о подозреваемых, которые приехали в Турцию, а затем вернулись в Россию, Анкара передала Москве. Отмечается, что оба террориста прибыли в Турцию из России, а затем вновь вернулись из Стамбула в Москву. На территории Турции они не регистрировались.

Стало известно, что один из участников теракта в «Крокус Сити Холл» в марте прилетел в Москву из Турции. По его словам, заказчики теракта пообещали ему 500 тысяч рублей за совершение массового убийства российских граждан. В Стамбуле также побывал и другой обвиняемый. В его соцсетях были обнаружены снимки, сделанные в Турции. Практически на всех фотографиях была указана геолокация – Аксарай, Стамбул.