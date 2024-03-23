Хозяйка гостиницы, где жили устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле» террористы, рассказала следователям, как они себя вели в номере. По словам женщины, они были тихи и скромны, совершенно не привлекали к себе никакого внимания.

«Жили тихо, ничем не примечательные, обычные гости», – отметила хозяйка отеля.

По словам владелицы гостиницы, мужчины заселились в номере в начале марта. Женщина отметила, что с персоналом общался Мухаммадсобир Файзов, представившийся парикмахером из Иваново. Она подчеркнула, что молодой человек лучше всех говорил на русском языке, поэтому все вопросы решались через него. Хозяйка заведения подчеркнула, что все мужчины предоставили паспорта граждан другого государства.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошло массовое убийство посетителей. Шестеро террористов ворвались в здание развлекательного центра, вооруженные огнестрельным оружием, и начали без разбора стрелять во всех присутствовавших. Затем боевики подожгли здание, в результате чего произошел масштабный пожар. По предварительным данным, пострадало более 146 человек, среди которых 61 находится в критическом состоянии. По последним данным СК, погибло более 100 человек, среди которых есть дети.