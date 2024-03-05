Информационное агентство Regnum сообщило, что у владелицы кафе в подмосковных Люберцах, которая выгнала военного из своего заведения, отец и брат воют в зоне проведения спецоперации на Украине. Причем ее брат сейчас проходит реабилитацию после полученного на фронте осколочного ранения.

По словам родственников и знакомых хозяйки кафе, она ничего не имеет против российских военнослужащих и поддерживает СВО, а скандал произошел в результате поведения конкретного посетителя заведения.

«Она благодарна бойцам СВО, они спасли ее бабушку, которая живет на Донбассе», – процитировало издание слова родственников женщины.

Напомним, что в Сети разгорелся скандал после случая, произошедшего в кафе в Люберцах. Владелица заведения в грубой форме попросила уйти участника специальной военной операции. В результате собственница кафе была признана виновной в дискредитации ВС РФ. По решению суда, ей был назначен штраф в размере 45 тысяч рублей.