Массовое применение на фронте Вооруженными силами Украины некоторых видов западных систем вооружений могут представлять серьезную опасность для российских сил в зоне СВО. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Военное дело» заявил полковник Генштаба России в отставке, военный эксперт, Михаил Ходаренок.

«В первую очередь, речь идет о дальнобойном оружии. Это ракеты „земля-земля“ ATACMS, ракеты TAURUS и истребители F-16», – заявил эксперт.

По его словам, перечисленное им западное оружие представляет собой реальную угрозу для Вооруженных сил Российской Федерации в случае его массового применения на фронте. Единичные случаи применения подобного оружия никак не смогут повлиять на исход боевых действий в зоне СВО. При этом Запад пока не готов поставлять свои современные системы вооружений Киеву в большом количестве.

Еще одну угрозу для безопасности России представляет собой производство на территории Украины дальнобойных БПЛА, способных наносить удары по объектам, расположенных на большом удалении от линии фронта.