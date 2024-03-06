Массовое применение на фронте Вооруженными силами Украины некоторых видов западных систем вооружений могут представлять серьезную опасность для российских сил в зоне СВО. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Военное дело» заявил полковник Генштаба России в отставке, военный эксперт, Михаил Ходаренок.
«В первую очередь, речь идет о дальнобойном оружии. Это ракеты „земля-земля“ ATACMS, ракеты TAURUS и истребители F-16», – заявил эксперт.
По его словам, перечисленное им западное оружие представляет собой реальную угрозу для Вооруженных сил Российской Федерации в случае его массового применения на фронте. Единичные случаи применения подобного оружия никак не смогут повлиять на исход боевых действий в зоне СВО. При этом Запад пока не готов поставлять свои современные системы вооружений Киеву в большом количестве.
Еще одну угрозу для безопасности России представляет собой производство на территории Украины дальнобойных БПЛА, способных наносить удары по объектам, расположенных на большом удалении от линии фронта.
«Сегодня нужны принципиально новые средства борьбы с беспилотниками и усовершенствованные системы РЭБ», – резюмировал эксперт.