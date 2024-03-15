Замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал, что ВС РФ начали укреплять границы еще перед бегством украинских войск из Авдеевки. Было понятно, что потерпев поражение на этом участке, Киев попытается повторить попытку вторжения на территорию РФ, чтобы показать Западу хоть какие-то свои способности.

«Планы Зеленского совершить поход на сам Белгород, чтобы показать всем нашу слабость и собственные возможности, сузились до приграничных боестолкновений», – заявил командир батальона «Восток», отметив, что Киев задействовал в нападении солидную группировку примерно в 3000 боевиков.

Прорыв Киева удалость сорвать благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии, а также привлечению лучших расчетов БПЛА в стране. Театр потенциальных военных действий был изучен заранее, поэтому каждый военнослужащий знал, что ему делать в случае нападения ДРГ противника.

ВСУ планировали дойти до Белгорода, устроить акции устрашения в захваченных населенных пунктах, физически устранить представителей местных властей. Однако все эти планы были разрушены, так как ФСБ заранее вскрыла их и предприняла соответствующие меры.