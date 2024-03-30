Замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что выход на границы 1991 года уже не является главным условием для переговоров. Он отметил, что украинский лидер начинает прозревать и дальше этот процесс пойдет очень быстрыми темпами.

«Медленно, но верно Володимир Зеленский идёт к осознанию неизбежного – полной и безоговорочной капитуляции», – написал в своем телеграм-канале командир батальона «Восток»

Он отметил, что изменение условий с «границ 1991 года» до «границ 2022-го» является значительным прогрессом. Зеленский постепенно принимает реальную действительность.

«Однако, есть нюанс: скоро события побегут с такой огромной скоростью, что все остальные психологические этапы прозрения выродку придётся проходить галопом», – уверен Ходаковский.

Не исключено, что речь идет о наступлении российских войск, которые предсказывают как украинские, так и западные эксперты.