Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения Сергей Хатылев рассказал, почему немецкий канцлер Олаф Шольц решил воздержаться от передачи дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву. Несмотря на критику со стороны многих немецких политиков и представителей стран-членов НАТО, канцлер Германии все равно заявил о неизменности своего решение по поводу отказа Киеву в передаче Taurus.

Многие заявляли, что и Британия, и Франция не побоялись передать на Украину свои дальнобойные ракеты (дальность до 350 км) Storm Shadow и SCALP-EG. Но, как оказалось между вышеназванными крылатыми ракетами и немецкими Taurus есть существенная разница.

По словам Хатылева, дальность ракеты Taurus на самом деле в значительной степени превышает озвученные 500 километров.

«Какова реальная дальность — немцы не говорят. Есть разные источники. Некоторые дают чуть ли не 1800 километров», – заявил Хатылев.

Но самое главное, что ракету Taurus разрабатывали в качестве носителя ядерного оружия. Пожалуй, по этим причинном Германия и противиться передаче этих крылатых ракет Киеву.