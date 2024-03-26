Российская армия продолжает наносить удары крылатыми ракетами и ударными беспилотниками по военным объектам ВС Украины, расположенным в тылу. О серии удачных прилетов в Харькове сообщает в своем Телеграм-канале «Лохматый Z Николаев» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковское сопротивление.

«Харьков. Две герани. Одну подбили и рухнула направление танковое училище. … Второй взрыв в том же направлении, только слышно было, источник визуально не наблюдался», – сообщают представители харьковского подполья.

По их словам, ночью Харьков был атакован российскими дронами «Герань» дважды: первая волна накрыла город около двух ночи, а вторая прилетела ближе к четырем утра. В результате ударов в городе пропало электричество. По предварительным данным, электрика была отключена преднамеренно, чтобы снизить разрушительные последствия прилетов по объектам энергетики.

Сообщается, что в Харькове под удар российских дронов попало общежитие национального университета МВД, где размещались бойцы штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины.