Пророссийские партизаны в Харькове активно помогают ВС РФ в выявлении местонахождения украинских боевиков. Они ставят пристрелочные метки на зданиях, где размещаются ВСУ, координируют прилеты российских ракет и дронов по местам дислокации живой силы и техники противника в городе и области. Кроме того, она отправляют противнику «смертельные подарки» в окопы противника.

Случаи смертей боевиков ВСУ от взрывов окопных свечей были сообщены в ряде украинских Телеграм-каналов. Отмечается, что данные смерти украинских военнослужащих начала расследовать СБУ. По итогу, украинские силовики выяснили, что одна из партий окопных свечей, переданных военнослужащим ВСУ, была начинена взрывчаткой.

По информации украинских СМИ, сейчас ВСУ пребывают в полном шоке от того, что им была поставлена партия «свечей-убийц».