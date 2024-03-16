Хакеры взломали сайт российского подразделения Красного Креста и разместили ложную информацию об якобы объявленной эвакуации белгородцев.

В фейковом сообщении говорилось о том, что в Белгороде и области якобы началась эвакуация. При этом вывозить мирных жителей из опасных зон региона будут якобы платно. Подобные заявления в Красном Кресте назвали откровенным фейком, который появился после хакерской атаки на сайте российского Красного Креста.

После атаки хакеров работу сайте на время приостановили, сообщив, что это не первые хакерские злодеяния. В российском Красном Кресте обратились к российским IT-компаниям с призывом помочь повысить защищенность сайта.

Председатель российского Красного Креста в Белгородской области П. Савчук заверил, что волонтеры-медики не проводят эвакуацию, тем более за деньги, при этом готовы оказать помощь всем, кому она требуется. Белгородское отделение международной организации работает в штатном режиме, заверил он.