Украинские диверсионные группы предпринимают новые попытки зайти на территорию Курской области в окрестностях населенного пункта Теткино. Однако российские военнослужащие отражают попытки противника прорваться через границу. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

«Террористы ВСУ не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Тёткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не позволили и не позволят им это сделать», – написал губернатор Курской области.

По словам военного блогера Юрия Подоляки, все попытки противника прорваться с боем на территорию Белгородской и Курской областей 14 марта успешно отражены российскими военнослужащими. Большая часть украинских диверсантов была ликвидирована на украинской территории артиллерийскими ударами.

На фоне полного провала с заходом диверсионных групп ВСУ на территорию Российской Федерации украинская сторона предпринимает попытки посеять панику среди местного населения приграничных регионов, совершая звонки якобы от комитета здравоохранения. Во время телефонных разговоров, украинская сторона пытается распространить информацию о больших потерях со стороны российских сил.