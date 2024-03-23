Пророссийское подполье в Херсонской области организовало дерзкую диверсию против боевиков ВСУ. Подробности рассказал глава региона Владимир Сальдо.

Он сообщил, что боевикам на правом берегу Днепра передали окопные свечи в виде волонтерской помощи якобы из Николаева. Но «подарок» оказался заминированным.

Сальдо отметил, что неизвестно, какой ущерб понесли боевики ВСУ после получения такого сюрприза. Но он и не особо важен.

Важно то, что теперь украинские военные будут понимать, что им не рады на правобережье Днепра и чувствовать себя там в безопасности они не смогут никогда.

Ранее губернатор Херсонской области рассказал о «дерзком рейде» российских военных на правый берег, который контролируется Украиной. В ходе операции было ликвидировано 30 бойцов противника.