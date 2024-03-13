Падение украинского беспилотного летательного аппарата на территории нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области стало причиной пожара. Об этом в своем Телеграм-канале написал губернатор региона Павел Малков.

«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание», – заявил губернатор.

По его словам, в настоящий момент на территории нефтеперерабатывающего завода работают все оперативные службы. Площадь возгорания на 08:40 утра составляет примерно 150 квадратных метров. К сожалению, в результате атаки украинского дрона есть пострадавшие. Двое сотрудников предприятия было госпитализировано с травмами средней степени тяжести. Врачи сообщают об осколочных ранениях.

По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат ВС Украины попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов утром 13 марта. Момент удара украинского беспилотника попал на видео, опубликованного авторами Телеграм-канала SHOT.