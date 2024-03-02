Вооруженные силы Российской Федерации сбили и нейтрализовали средствами РЭБ 60 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Херсонской областью за прошедшие сутки. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«За вчерашние сутки существенных изменений оперативной обстановки на линии боевого соприкосновения в Херсонской области не произошло. Продолжались позиционные бои местного значения. Военнослужащие группировки войск «Днепр» наносили противнику поражение всеми видами огневых средств. За сутки уничтожено до 60 боевиков, один танк, одна БМП «Брэдли», шесть орудий и минометов, семь автомобилей. Сбиты и подавлены 60 беспилотников. Нанесены удары по более чем 30 пунктам временной дислокации вооружённых формирований киевского режима», – сообщает Сальдо.

Напомним, что российские военнослужащие также предотвратили высадку десанта ВСУ на Тендровскую косу. В результате неудачной попытки высадки было ликвидировано несколько спецназовцев ВСУ, а один был взят в плен.