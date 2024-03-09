Городская инфраструктура Таганрога не пострадала после масштабной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он написал в своем Telegram-канале, что все вражеские дроны были сбиты системой ПВО. На местах падения обломков сейчас находятся представители экстренных служб и силовых структур.

Ранее Голубев заявил, что в 3:30 по Московскому времени ВСУ предприняли атаку с моря на Таганрог целым роем беспилотников. В результате пострадал сотрудник МЧС, который занимался устранением последствий падения обломков. Сейчас он находится в больнице, угроза для жизни отсутствует.

Кроме того, ВСУ в ночь на 9 марта атаковали Курскую, Воронежскую и Белгородскую области. Всего было сбито 47 беспилотных аппаратов противника.